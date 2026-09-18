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رادیو فرهنگ در ادامه رویداد ملی «ایران جان»، برنامه «هفت اقلیم» را بهصورت زنده از تبریز روی آنتن میبرد و شبکه مستند نیز مستند «سفر بزرگ» را برای علاقهمندان به دنیای خودرو پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، همزمان با استقرار در عمارت کلاهفرنگی تبریز، ظرفیتهای فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی را روایت میکند.
این برنامه که محصولی مشترک با صدای مرکز آذربایجان شرقی و در قالب مجموعه «ایران جان» است، نگاهی به معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای اصیل این خطه دارد.
برنامه «هفت اقلیم» جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ با تهیهکنندگی آقایان موسوینژاد و حسنپور، اجرای محمدیان و کردی و گزارشگری سمیه نجفی بهصورت زنده پخش می شود.
همچنین ، شبکه مستند در برنامههای امروز خود، مجموعه «سفر بزرگ» (The Grand Tour) با اجرای جرمی کلارکسون، ریچارد هموند و جیمزمی را به روی آنتن میبرد.
این برنامه که به ماجراجویی و نقد فنی خودروها در سفرهای جهانی میپردازد، امروز ساعت ۱۶ پخش و تکرار آن روز بعد ساعت ۹ صبح خواهد بود.