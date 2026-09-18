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استاندار آذربایجانغربی با اشاره به روند شتابان فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در استان گفت: آذربایجانغربی به دوران سازندگی و حرکت در مسیر توسعه رسیده و امروز شاهد به ثمر نشستن بخشی از اقدامات انجام شده در نقاط مختلف استان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در آیین احیای واحد تولیدی گچ با بیان اینکه مردم آذربایجانغربی پشتیبان مسئولان در مسیر خدمت و توسعه هستند، افزود: مردم تفاوت میان کار و فعالیت واقعی با اقدامات نمایشی را به خوبی درک میکنند و امروز مانند کوه پشت مسئولان و خادمان خود ایستادهاند.
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کشور در یک سال گذشته چند جنگ را پشت سر گذاشته، مسیر توسعه، تولید و سرمایهگذاری متوقف نشده و باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت تغییر نگاه در مسیر توسعه استان نیز تأکید کرده و افزود: نباید به دنبال تیمسازی باشیم و همه باید در آذربایجانغربی پای کار باشند و در کنار یکدیگر برای پیشرفت استان تلاش کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سلماس، اضافه کرد: احیای واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مسیرهای مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بوده و باید از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای فعالسازی ظرفیتهای موجود حمایت شود.
وی در پایان با اشاره به برقراری امنیت پایدار در سراسر آذربایجانغربی، افزود: مردم در هر نقطهای که به مسئولان مراجعه میکنند باید همان رویکرد خدمترسانی مدیریت استان را ببینند و پیگیری امور مردم به نتیجه برسد و همه مدیران موظف هستند برای حل مسائل و مشکلات مردم پای کار باشند.