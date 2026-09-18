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ثبت نام ۱۶ هزار دانشآموز مازندران هنوز تکمیل نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه مدارس استان آماده بازگشایی است، گفت: حدود ۱۶ هزار دانشآموز هنوز در انتظار تکمیل فرآیند ثبتنام هستند.
فریدون کلبادینژاد با اشاره به آخرین وضعیت آمادهسازی مدارس مازندران برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: همه ظرفیتهای آموزشی استان برای بازگشایی مدارس پیشبینی شده و آموزش دانشآموزان در سال تحصیلی پیشرو به صورت حضوری دنبال خواهد شد.
وی افزود: بیش از چهار هزار مدرسه و ۲۳ هزار کلاس درس در استان برای پذیرش دانشآموزان آماده شده است و تلاش مجموعه آموزش و پرورش بر این است که فرآیندهای باقیمانده نیز پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی به پایان برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره وضعیت ثبت سفارش کتابهای درسی نیز گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد فرآیند ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان استان انجام شده است و پیگیریها برای تکمیل سفارشهای باقیمانده در کوتاهترین زمان ادامه دارد.
کلبادینژاد همچنین با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان بیان کرد: حدود ۱۶ هزار دانشآموز مازندرانی هنوز در انتظار تکمیل فرآیند ثبتنام هستند و مدارس و مناطق آموزش و پرورش استان برای تعیین تکلیف این گروه در حال پیگیری موضوع هستند.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح «مهر بانشاط» در مدارس استان افزود: در قالب این طرح، اقلام ورزشی و بهداشتی به ارزش ۲۲ میلیارد تومان برای مدارس مازندران تأمین و توزیع شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هدف از اجرای این طرح را تقویت امکانات ورزشی و بهداشتی مدارس و افزایش سرانه مربوط به این حوزهها عنوان کرد و گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید از جمله برنامههایی است که برای ایجاد فضای مناسبتر آموزشی و تربیتی دنبال شده است.