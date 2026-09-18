

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نادر قلی ابراهیمی، رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اشاره به آخرین تصمیمات درباره تعرفه برق چاه‌های کشاورزی گفت: تعرفه‌های جدید و بالای برق بخش کشاورزی فعلاً معلق و اجرای آن متوقف شده است و قرار است تعرفه‌های جدید با در نظر گرفتن الگوی مصرف و به‌گونه‌ای تعیین شود که به تولید آسیب وارد نکند.

ابراهیمی گفت: در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، آقای علی‌آبادی، وزیر نیرو و مسئولان و معاونان وزارت نیرو و همچنین معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، صورت‌جلسه‌ای تهیه شده است که قرار است مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس قانون، مصرف برق در حد الگوی مصرف مشمول افزایش تعرفه خواهد بود، اما این افزایش مختصر است و قرار نیست تعرفه در این بخش تغییر قابل توجهی داشته باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع برق و آب به یکدیگر مرتبط هستند و تنظیم مصرف برق در بخش کشاورزی با مدیریت منابع آب ارتباط مستقیم دارد. با توجه به شرایط آبخوان‌ها، موضوع اصلی قانونگذار و متعاقب آن وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی این است که حتی‌الامکان بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی افزایش پیدا نکند و برداشت از این سفره‌ها به سمت تعادل حرکت کند.

ابراهیمی ادامه داد: یکی از ابزار‌های مهم برای این کار، نصب کنتور‌های حجمی است که در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از چاه‌ها، با اندکی تفاوت، دارای کنتور حجمی هستند و برای بخش خارج از الگوی مصرف نیز هنوز تمامی تجهیزات و الزامات لازم نصب و اجرایی نشده است.

وی گفت: قرار شد یک‌سری الزامات در این زمینه اجرایی شود؛ بنابراین در حد الگوی مصرف، قیمت برق تغییر چندانی نخواهد داشت، اما برای مصرف بالاتر از الگو، تعرفه‌ها تغییر خواهد کرد و این موضوع هم بر اساس قانون و هم مصوباتی که اجرای آنها بر عهده وزارت نیرو است، اعمال خواهد شد.

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تعرفه‌های جدید اظهار کرد: با پیگیری مجلس، کمیته آب مجلس و کمیسیون کشاورزی، تعرفه‌های بالای برق کشاورزی و صنایع کشاورزی که از سوی وزارت نیرو مطرح شده بود، فعلاً معلق و اجرای آن متوقف شده است.

ابراهیمی افزود: اگر قرار بود این تعرفه‌ها در شرایط فعلی اجرا شوند، با توجه به شرایط خاص کشور، می‌توانستند فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کنند؛ اما فعلاً با پیگیری مجلس، اجرای این تعرفه‌ها تا زمان اتخاذ تصمیم جدید متوقف و موضوع در حالت تعلیق قرار گرفته است. قرار است بر اساس تصمیم جدید، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین و اعمال شوند که ضمن رعایت قانون و مدیریت منابع آب و برق، به تولید آسیب وارد نشود و راهکار‌های اتخاذشده موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی نشود. موضوع برای تصمیم‌گیری در جلسه مشترک مجلس و وزارت نیرو پیگیری و نتیجه اعلام خواهد شد.

ابراهیمی تأکید کرد: هدف این است که تعرفه‌های جدید با توجه به الگوی مصرف، وضعیت آبخوان‌ها و ضرورت حمایت از تولید تعیین شود و در عین حال، مدیریت مصرف آب و برق نیز مورد توجه قرار گیرد.





