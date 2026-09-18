استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه سفر به شهرستان سلماس با حضور در محل طرح پل نیمه‌تمام محور سلماس - تسوج، از روند اجرای این طرح ارتباطی بازدید و بر تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه سفر به شهرستان سلماس با حضور در محل پروژه پل نیمه‌تمام محور سلماس - تسوج، از روند اجرای این پروژه ارتباطی بازدید و بر تسریع در تکمیل آن تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی، بر رفع موانع، تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز و تسریع در روند تکمیل پروژه تأکید کرده و دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول صادر کرد.

رضا رحمانی با تأکید بر اینکه طرح‌های نیمه‌تمام و چندین‌ساله نباید بیش از این متوقف بمانند، خواستار تعیین تکلیف سریع پروژه و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی آن شد تا این مسیر مهم ارتباطی هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این پل که در مسیر سلماس - تسوج قرار دارد، از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در این محور خواهد داشت.