استاندار آذربایجان‌غربی در جریان سفر به شهرستان سلماس با حضور در محل پروژه بیمارستان این شهرستان، از روند اجرای این طرح ۱۶ ساله بازدید و برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به عملیات احداث آن دستورات لازم را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان سفر به شهرستان سلماس با حضور در محل پروژه بیمارستان این شهرستان، از روند اجرای این طرح ۱۶ ساله بازدید و برای رفع موانع و شتاب‌بخشی به عملیات احداث آن دستورات لازم را صادر کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات چندین ساله، روند اجرایی بیمارستان سلماس را مورد بررسی قرار داده و بر رفع موانع پیش‌روی تکمیل این طرح درمانی تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین با توجه به نیاز‌های درمانی شهرستان سلماس و ضرورت توسعه زیرساخت‌های سلامت، دستور داد ظرفیت پیش‌بینی شده این بیمارستان از ۱۶۰ تخت به ۲۲۰ تخت ارتقاء یابد تا این مجموعه با ظرفیت متناسب‌تری در خدمت مردم منطقه قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تسریع در فرآیند‌های اجرایی و برطرف کردن موانع موجود تأکید و دستورات لازم را جهت تکمیل این پروژه پس از سال‌ها انتظار صادر کرد.