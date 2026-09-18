به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رامین حسین‌زاده گفت: همزمان با برگزاری رویداد هفته فرهنگی آستانه اشرفیه، پویش عمومی پاکسازی ساحل رودخانه سفیدرود به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل پارک ساحلی آستانه اشرفیه برگزار شد.

وی با اشاره به مشارکت مسئولان شهرستان آستانه اشرفیه و جمعی از شهروندان دوستدار محیط زیست در این پوشش، افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش مشارکت اجتماعی و توجه بیشتر شهروندان به حفظ پاکیزگی محیط زیست و حاشیه رودخانه‌ها مؤثر باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط در زمینه فرهنگ‌سازی و مدیریت صحیح پسماند تأکید کرد.

رامین حسین زاده افزود: واحد محیط زیست یکی از کشتارگاه‌های صنعتی طیور و یک شرکت تعاونی پسماند هم با نصب نوشته‌های آموزشی و اهدای بسته‌های فرهنگی، در اجرای برنامه‌های فرهنگی این رویداد حضور داشتند.

وی گفت: رویداد هفته فرهنگی آستانه اشرفیه به ریاست فرماندار و دبیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، از ۲۱ تا ۲۷ شهریورماه در حال برگزاری است و برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در قالب این رویداد اجرا می‌شود.