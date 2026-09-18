استاندار آذربایجان‌غربی توسعه و فعال‌سازی گذرگاه گلینجیک - کوزه‌رش را یکی از محور‌های مهم تحول اقتصادی شهرستان سلماس عنوان کرده و گفت: روند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این گذرگاه به گذرگاه رسمی تجاری و مسافری تسریع شود.

کوزه‌رش، دروازه توسعه و رونق اقتصادی سلماس می‌شود

کوزه‌رش، دروازه توسعه و رونق اقتصادی سلماس می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای راه‌اندازی این گذرگاه در سفر اخیر به ترکیه، افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله مرزبانی، سپاه، فراجا و سایر مجموعه‌های مرتبط در این مسیر همکاری کرده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی در داخل کشور نیز در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینکه طرف ترکیه نیز برای فعال شدن کوزه‌رش انگیزه و آمادگی دارد، بر تکمیل زیرساخت‌ها در دو سوی مرز تأکید کرده و یادآور شد: این گذرگاه می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و تجاری سلماس تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی ایجاد مرکز لجستیک و توسعه پس‌کرانه مرزی را نیز از الزامات بهره‌گیری اقتصادی از کوزه‌رش دانسته و افزود: باید از هم‌اکنون زمینه حضور سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌های خدماتی و لجستیکی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه فراهم شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و رفع موانع طرح‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های سلماس در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، معدن و تجارت باید به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شود و فعال شدن کوزه‌رش می‌تواند شتاب تازه‌ای به این روند ببخشد.

وی در پایان از تشکیل کارگروه ویژه پیگیری امور توسعه‌ای سلماس خبر داده و افزود: موضوعات مرتبط با توسعه شهرستان، به‌ویژه ظرفیت مرزی کوزه‌رش، باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا این گذرگاه در کنار ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، به موتور محرک توسعه سلماس تبدیل شود.