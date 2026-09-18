به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جمعی از خانواده‌های شهدای شهرستان میناب با حضور در موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

خانواده‌های معظم شهدای شهرستان میناب بعدازظهر پنجشنبه با حضور در موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با ظرفیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی آن آشنا شدند.

سردار احمد برسلانی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در حاشیه این بازدید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خانواده‌های آنان را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و معنوی جامعه دانست.

وی با اشاره به اهمیت حضور خانواده‌های شهدا در موزه دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی زمینه آشنایی نسل‌های جدید با فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان و انتقال میراث معنوی دوران دفاع مقدس به نسل آینده را فراهم می‌کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه شهدا در فرهنگ اسلامی از جایگاه والایی برخوردارند، افزود: شهدای میناب و دیگر شهدای گرانقدر کشور، با تقدیم جان خود، مسیر ایستادگی و مقاومت را برای نسل‌های پس از خود روشن کردند.

سردار برسلانی با اشاره به تحولات عرصه مقاومت در منطقه و جهان، ادامه داد: امروز فرهنگ مقاومت در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و شهدا را می‌توان پیشگامان ترویج فرهنگ ایستادگی، حقیقت‌طلبی و عدالت‌خواهی دانست.

وی همچنین حفظ آثار و یادمان‌های دفاع مقدس را مسئولیتی فراتر از یک وظیفه اداری عنوان کرد و گفت: صیانت از آثار و میراث شهدا، بخشی از رسالت فرهنگی جامعه برای انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در پایان با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای تکریم این خانواده‌ها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.