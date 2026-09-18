به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان در ساعت های بعدازظهر افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق بویژه در شهرستان‌های بشاگرد و رودان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی پیش بینی می‌شود. با توجه به وزش باد‌های غربی در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع گردوغبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

وی افزود: دریا در محدوده تنگه هرمز در ساعات بعدازظهر با وزش باد جنوب غربی کمی مواج خواهد شد. توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی در ساعات بعدازظهر با احتیاط صورت پذیرد. از روز یکشنبه ۲۹ شهریور مناطق دریایی استان ابتدا دریای عمان و تنگه هرمز و سپس خلیج فارس با افزایش باد‌های جنوب شرقی نسبتا مواج خواهد شد. سرعت باد به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان‌های بشاگرد و رودان، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: در برخی نقاط مرکزی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد توصیه کرد از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق اجتناب شود.

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به لحاظ دمایی، طی امروز و فردا نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.