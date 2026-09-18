به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: با طی مراحل قانونی و اداری، یکی از مهم‌ترین موانع تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن در اراضی سعیدی نیشابور برطرف شد.

سید یحیی سلیمانی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نیشابور افزود: مسئله مسکن امروز به یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی مردم تبدیل شده و یکی از موانع اساسی اجرای قانون جهش تولید مسکن، در کنار تأمین منابع مالی، تأمین زمین مناسب برای اجرای این قانون است.

وی ادامه داد: در شهرستان نیشابور، به دلیل نبود زمین مناسب برای اجرای طرح، با وجود تعداد قابل توجه متقاضیان، روند اجرای طرح ها با مشکلات جدی مواجه شده بود و تأمین زمین به یکی از مطالبات اصلی مردم تبدیل شده بود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار متقاضی مسکن در نیشابور بیان کرد: موضوع تأمین زمین را در گذشته به‌صورت ویژه از مسیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال کردیم و برای حل این مشکل، جلسات و پیگیری‌های متعددی با وزرای مربوط، معاونان وزرا و اعضای کمیسیون عمران مجلس انجام شد.

سلیمانی گفت: حتی موضوع اصلاح قانون جهش تولید مسکن و مواد مرتبط با تأمین و الحاق زمین نیز مورد پیگیری قرار گرفت، اما با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون و موانعی که در این مسیر وجود داشت، این موضوع تا امروز به نتیجه نهایی نرسیده بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه جدی مردم، مسئله را به‌صورت ویژه از طریق شورای دستگاه‌های نظارتی استان پیگیری کردیم؛ شورایی که متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه است.

او افزود: در این زمینه جلسات متعددی با رئیس و اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی استان برگزار شد و مکاتبات متعددی نیز برای رفع موانع قانونی و اداری تأمین زمین صورت گرفت.

سلیمانی گفت: در نهایت، شورای دستگاه‌های نظارتی استان با الحاق اراضی سعیدی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهر نیشابور موافقت کرد.



وی با اشاره به اهمیت این تصمیم افزود: اراضی سعیدی از جمله زمین‌هایی است که در سال‌های گذشته برای اجرای طرح مسکن ملی نیشابور مورد توجه قرار داشته است.

وی ادامه داد: با موافقت شورای دستگاه‌های نظارتی، یک گام مهم برای حل مشکل برداشته شده است و اکنون باید مقدمات لازم فراهم و مراحل قانونی و اداری مربوط به الحاق این اراضی طی شود.

وی تأکید کرد: با انجام فرآیند‌های قانونی و اداری و الحاق این اراضی به محدوده مورد نیاز برای اجرای طرح، یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای قانون جهش تولید مسکن در نیشابور برطرف شد.