سه رشته تحصیلی مهندسی شهرسازی ، روانشناسی عمومی و علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به رشته های تحصیلی دانشگاه بیرجند اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی شهرسازی، کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی عمومی و دکترای تخصصی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی در دانشگاه بیرجند، موافقت کرد.

سیاری افزود: ایجاد این رشته ها با توجه به سیاست‌های کلان توسعه رشته‌ها صورت گرفته است که مزیتی برای گروه، دانشکده، دانشگاه و توسعه منطقه خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام جمعی، شاهد رشد و اعتلای کیفیت علمی و پژوهشی دانشگاه بیرجند باشیم.