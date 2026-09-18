برای نخستین‌بار در استان اردبیل تولید رسمی آرد کامل با دریافت مجوز‌ها آغاز شد و بر اساس برنامه‌ریزی، از ابتدای مهرماه ۱۶ نانوایی اداری‌پز نان کامل لواش را تولید و عرضه خواهند کرد؛ طرحی که مسئولان حوزه سلامت آن را گامی مهم برای ارتقای سلامت و اصلاح الگوی مصرف نان در استان می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، روز جمعه در بازدید جمعی از مسئولان استان از کارخانه آرد سامیان، روند تولید آرد کامل و الزامات اجرای طرح نان کامل در نانوایی‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل در این بازدید با اشاره به اهمیت اجرای طرح تولید و عرضه نان کامل اظهار کرد: آرد کامل حاوی بخش‌های ارزشمند دانه گندم است.

دکتر علیرضا حمیدخلق افزود: آرد کامل به دلیل برخورداری از مواد مغذی از جمله پروتئین، ویتامین‌ها، املاح معدنی و فیبر از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه نان، قوت اصلی بخش قابل توجهی از مردم محسوب می‌شود اصلاح کیفیت آن می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به ارتباط تغذیه سالم با پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری‌ها تصریح کرد: توسعه مصرف نان کامل می‌تواند در چارچوب برنامه‌های سلامت‌محور استان در کاهش عوامل خطر مرتبط با بیماری‌هایی از جمله چاقی، بیماری‌های قلبی، فشار خون، اختلالات قند خون، سوءتغذیه، یبوست، برخی مشکلات گوارشی، سرطان‌ها، کبد چرب و اختلالات چربی خون مؤثر باشد.

رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل همچنین با اشاره به تجربه اجرای نان کامل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: نانوایی دانشگاه به‌عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در این زمینه، از ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ پخت و عرضه نان کامل را برای کادر دانشگاه، دانشجویان، پزشکان و پیراپزشکان آغاز کرده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل هم در این بازدید با تشریح روند اجرای طرح اظهار کرد: کارخانه آرد سامیان برای تولید آرد کامل مجوز استاندارد و پروانه بهره‌برداری لازم را دریافت کرده است.

ودود ایرانیان افزود: در این بازدید ضمن بررسی فرآیند تولید، نمونه‌برداری‌های لازم از آرد تولیدی انجام شد تا کیفیت محصول بر اساس ضوابط و استاندارد‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه، تولید نان کامل لواش آغاز خواهد شد و تمهیدات لازم برای ثبت اطلاعات و اعمال موارد مرتبط در سامانه‌ها و کارتخوان‌های نانوایی‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه اجرای این طرح در مرحله نخست با نان لواش آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: الگو‌های دیگر نان نیز وارد این طرح خواهند شد و برنامه توسعه تولید و عرضه نان کامل در استان دنبال می‌شود.

ایرانیان ابراز امیدواری کرد با اجرای صحیح این طرح، فرهنگ استفاده از نان کامل در میان مردم استان توسعه پیدا کند و زمینه برای گسترش آن در نانوایی‌های بیشتری فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار اردبیل هم از آغاز توزیع آرد کامل و پخت نان کامل به نانوایی‌های اداری‌پز این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان و تاکید ویژه فرماندار اردبیل، گام‌های اجرا و عملیات ترویج و عرضه نان کامل برداشته شده است.

محرم ارشد در تشریح مراحل اجرای این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست این برنامه بر اساس جدول زمان‌بندی تا پایان آبان همه واحد‌های نانوایی اداری‌پز ملزم به پخت نان با آرد کامل هستند تا این امر به عنوان الگوی تغذیه سالم به تدریج در اردبیل نهادینه شود.

وی بیان کرد: پس از اجرای مرحله نخست، گسترش طرح در سایر نانوایی‌های شهرستان با مشارکت همه جانبه شهروندان، نانوایان و کارخانه‌های آردسازی تداوم خواهد یافت تا دسترسی عموم مردم به نان باکیفیت، مغذی و سالم تسهیل شود.

تولید رسمی آرد کامل در استان اردبیل، در شرایطی آغاز شده است که نان همچنان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار‌ها به شمار می‌رود.