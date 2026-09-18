به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تشریح جزئیات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان گفت: این سند با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه زنان تهیه شده است.‌

ام البنین محمدی با اشاره به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی، یکی از الزامات اساسی توسعه به شمار می‌رود و زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف دارند.

وی افزود: در تدوین این سند تلاش شده است وضعیت موجود زنان در استان، فرصت‌های پیش‌رو، چالش‌ها و موانع مشارکت آنان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با شرایط استان، راهکار‌های اجرایی برای تقویت جایگاه زنان و خانواده ارائه شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تاکید کرد: شاخص‌های مختلف مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جریان تدوین سند مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس نتایج این بررسی‌ها، مجموعه‌ای از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای ارتقای وضعیت زنان تهیه و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

محمدی با بیان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده مازندران در هشت فصل تدوین شده است، گفت: چشم‌انداز جامعه زنان و خانواده استان در افق ۱۴۲۰، جمعیت و نیروی انسانی، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و سلامت، ورزش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشارکت سیاسی و مدنی، هشت محور اصلی این سند را تشکیل می‌دهند.

وی، توانمندسازی زنان و افزایش حضور آنان در فرآیند‌های اجتماعی را از اهداف مهم این سند برشمرد و افزود: آگاهی‌بخشی، ارتقای توانمندی‌ها و تقویت مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون از جمله محور‌هایی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران ادامه داد: هدف این است که با تکیه بر ظرفیت‌های واقعی استان و اتخاذ برنامه‌های هدفمند، زمینه بهبود وضعیت زنان و خانواده و حرکت در مسیر توسعه پایدار فراهم شود.

محمدی با اشاره به وضعیت شاخص‌های توسعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: زنان کشور طی سال‌های گذشته در زمینه دانش، تخصص و مهارت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند، اما همچنان در برخی حوزه‌ها میان ظرفیت‌های موجود و میزان حضور و مشارکت زنان فاصله وجود دارد.