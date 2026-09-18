جانشین پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های چالوس، هراز و فشم در پایان هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار کرمی‌اسد گفت: از ساعت ۱۴:۰۰ امروز جمعه ۲۷ شهریورماه، تردد خودرو‌ها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

وی افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.



کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های محور هراز نیز اظهار کرد: از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز، تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز و در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.



جانشین پلیس راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز، تردد خودرو‌ها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.



کرمی‌اسد در ادامه درباره محدودیت‌های روز شنبه ۲۸ شهریورماه گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص ماموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.



جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در روز‌های پایانی تعطیلات تابستانی، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی در محور‌های مواصلاتی به‌ویژه جاده‌های شمالی مطلع شوند، زمان رفت و برگشت خود را با توجه به شرایط ترافیکی مدیریت کنند و بازگشت خود را به روز‌های پایانی تعطیلات موکول نکنند تا از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی و افزایش زمان سفر جلوگیری شود.