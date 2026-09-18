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آیین افتتاح و بهرهبرداری از خط انتقال آبرسانی به ۹ روستای بخش رودزرد شهرستان رامهرمز، با حضور استاندار خوزستان، جمعی از مسئولان استانی و محلی و اهالی منطقه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این طرح با هدف تأمین آب شرب با کیفیت و پایدار برای روستاهای جونکنک، خدیجه، محمدآباد، ماماتین ۱ و ۲، گنبد لران، چم مرداس، شاردین و چم سادات اجرا شده است. خط انتقال آب این طرح به طول ۱۰ کیلومتر و با لولهای به قطر ۲۰۰ میلیمتر اجرا شده و جمعیتی بالغ بر ۲ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد.
اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال است که با همت شرکت ملی نفت، سازمان آب و برق، شرکت آب و فاضلاب خوزستان و همکاری دستگاههای اجرایی استان به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار خوزستان در این آیین ضمن قدردانی از عوامل اجرایی، بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق روستایی و محروم استان تأکید کرد و اظهار داشت: دولت چهاردهم با تمام توان در جهت رفع تنشهای آبی و بهبود زیرساختهای حیاتی استان گام برمیدارد و این پروژه نمونهای از عزم جدی برای خدمترسانی به مردم مناطق کمتر برخوردار است.
گفتنی است بهرهبرداری از این طرح، ضمن ارتقای سطح بهداشت و کیفیت زندگی ساکنان منطقه، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت در توزیع منابع آب و توسعه پایدار روستایی در استان خوزستان محسوب میشود.