به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علیرضا کمرئی ، در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها با تشریح رویکرد‌های جدید وزارتخانه در حوزه مدیریت راهبردی مدارس، گفت : یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش که هم در راستای استقرار الگوی مدرسه تراز و هم به عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه هفتم پیشرفت معین شده ، «مدیریت یکپارچه هوشمند مدارس» است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی و کمک به استقرار مدرسه تراز سند تحول بنیادین با اشاره به آماده‌سازی سامانه جامع ۱۲ گامی برای مدیران مدارس، افزود: این سامانه هوشمند هم به عنوان «راهنما» و هم در مقام «دستیار تخصصی» عمل می‌کند تا مدیر بتواند بر اساس شاخص‌های مدرسه تراز، برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی خود را پیاده‌سازی کند. این مدل بخش عمده‌ای از کارها، پردازش‌ها و محاسبات پیچیده را در سیستم انجام می‌دهد تا مدیر مدرسه درگیر مسائل فرسایشی اجرایی و محاسباتی نشود و تمام توان خود را بر هدایت جریان اصلی آموزشی و تربیتی مدرسه متمرکز کند .

وی با تبیین نحوه تعامل مدیر با سامانه جدید، گفت : در این الگوی مدرن، سیستم هوشمند و مدیر مدرسه مکمل یکدیگر هستند؛ به طوری‌که بیش از ۶۴ درصد از حجم کار‌های پردازشی و ساختاری توسط سیستم انجام می‌شود و حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد باقی‌مانده که شامل امضا، تصویب، تأیید، جابه‌جایی اولویت‌ها و در صورت نیاز تکمیل برخی داده‌هاست، بر عهده کاربر و تیم برنامه‌ریزی مدرسه قرار دارد. این طراحی موجب شده تا سختی کار‌های اداری از دوش مدیران برداشته شود.

کمرئی به تشریح روند طی‌شده برای نهایی‌سازی این الگو پرداخت و گفت: ما تاکنون سه مرحله اصلی را پشت سر گذاشته‌ایم. در مرحله اول، مباحث عمدتاً معطوف به آشنایی بدنه آموزش و پرورش با مدل برنامه‌ریزی مدرسه تراز بود. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز با برگزاری بیش از ۴۰ جلسه آموزشی، الگو را به درجه بالایی از بلوغ رساندیم و نهایتاً امسال با شکل‌گیری کامل سامانه، بستر اجرایی آن فراهم شد.

وی افزود : با ورود کد مدرسه به این سامانه، تمام پیچیدگی‌های سیستم برای مدیر تسهیل می‌شود و مدیران می‌توانند گام‌به‌گام فرایند برنامه‌ریزی را پیش ببرند و هدایت و تصمیم‌گیری جریان راهبردی را کاملاً در اختیار داشته باشند.

مشاور وزیر در ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی خطاب به مدیران کل و معاونان استانی تأکید کرد: اجرای الگوی مدیریت یکپارچه هوشمند و برنامه‌ریزی راهبردی به سبک مدرسه تراز، یک سیاست قطعی و محور تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه است. اگرچه آموزش کامل این مدل نیازمند زمان و دوره‌های تخصصی است، اما مسئولان استانی باید حامی و پشتیبان اصلی این رویکرد باشند تا مدیران مدارس در سراسر کشور با اطمینان‌خاطر وارد فرایند اجرای آن شوند.