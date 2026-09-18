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امیر محراب بافرانی سوارکار خردسال استان قم در مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در جایگاه نخست قرار گرفت و عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور در رده خردسالان برای نخستینبار برگزار شد و امیر محراب بافرانی با کسب مقام نخست، به عنوان اولین قهرمان این رده در تاریخ مسابقات قهرمانی کشور ثبت شد.
این سوارکار باشگاه زمان با اسب «جان» در این رقابتها به عنوان قهرمانی دست یافت.
مسابقات سوراکاری ردههای پایه قهرمانی کشور در باشگاه آلفا تهران شد.