مسئول بسیج دانشجویی استان یزد: ۱۵ جهادگر دندانپزشک و پزشک یزدی در سه روستای کهیر، پزم‌مچان و پزم‌تیاب قریب به ۱۰۰ خدمت دندانپزشکی و ۲۰۰ خدمت ویزیت و داروی رایگان ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول بسیج دانشجویی استان یزد گفت: گروه جهادی شهید رهنمون دانشگاه علوم پزشکی استان یزد متشکل از اساتید و دانشجویان این دانشگاه با حضور در استان سیستان و بلوچستان به ارائه خدمات درمانی به مردم کمتر برخوردار پرداختند.

اکبر عابدی افزود: جهادگران این گروه برای خدمت رسانی شهرستان چابهار و شهر کنارک در جنوبی‌ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان را انتخاب کرده‌اند.

وی گفت: این گروه متشکل از ۱۵ جهادگر دندانپزشک و پزشک در سه روستای کهیر، پزم‌مچان و پزم‌تیاب خدمت‌رسانی کردند.

عابدی اظهار داشت: جهادگران در این اردوی پنج روزه در مجموع قریب به ۱۰۰ خدمت دندانپزشکی و ۲۰۰ خدمت ویزیت و داروی رایگان ارائه دادند.

مسئول بسیج دانشجویی استان یزد بیان کرد: توزیع میان وعده میان رزمندگان، اهدای اقلام فرهنگی و حضور در تجمعات شبانه از جمله دیگر اقداماتی است که در طی این فعالیت صورت گرفت.

عابدی تاکید کرد: با توجه به هجمه ناجوانمردانه دشمن آمریکایی به جنوب کشور و به منظور اعلام همبستگی با مردم مقاوم و خونگرم سیستان و بلوچستان این استان منطقه هدف گروه‌های جهادی دانشجویی خواهد بود و انشاالله تا یک ماه آینده بقیه گروه‌های جهادی دانشجویی استان نیز به این منطقه اعزام خواهند شد.