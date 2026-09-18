مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از آغاز عملیات شست‌وشوی مقره‌های شبکه فشار متوسط در کلانشهر اهواز با هدف ارتقای پایداری شبکه و پیشگیری از حوادث احتمالی برای مقابله با پیامد‌های حساس پدیده ال‌نینو در فصل بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و تجمع آلاینده‌های محیطی و ریزگرد‌ها بر روی تجهیزات شبکه، شست‌وشوی دوره‌ای تجهیزات پیش از آغاز فصل بارندگی به منظور جلوگیری از بروز اتصالی احتمالی، یک ضرورت فنی است.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم آلاینده‌ها بر افت ضریب پایداری شبکه افزود: نشست گردوغبار و آلاینده‌ها بر روی تجهیزات برق‌رسانی، زمینه کاهش پایداری شبکه را فراهم می‌کند و این اقدام پیشگیرانه، نقش بسزایی در کاهش میزان خاموشی‌ها و حفظ تداوم خدمت‌رسانی به مشترکان ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: این عملیات با حضور تیم‌های متخصص تعمیرات و نگهداری شبکه فشار متوسط و بدون اعمال خاموشی برای مشترکان در حال انجام است.

وی بیان کرد: در این فرآیند، تجهیزات برق‌دار توسط خودرو‌های ویژه و با استفاده از ۴۰ هزار لیتر آب مقطر با ضریب هدایت الکتریکی صفر شست‌وشو داده می‌شوند.

فراتی درباره گستره این طرح عملیاتی گفت: در این مرحله، حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر از خطوط فشار متوسط (۱۱ و ۳۳ کیلوولت) و ۵۰ نقطه از خروجی پست‌های تغذیه‌کننده برق در سطح کلان‌شهر اهواز، شامل مقره‌ها، فیدر‌ها و کلید‌های خروجی، پاک‌سازی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با به‌کارگیری هشت گروه عملیاتی مجهز به ماشین‌آلات تخصصی طی یک برنامه زمان‌بندی یک‌ماهه اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز یادآور شد: همچنین برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و بازار، عملیات شست‌وشو در معابر پرتردد و پرتراکم به روز‌های تعطیل موکول شده است.

وی اظهار کرد: این اقدام پیشگیرانه با هدف آمادگی کامل برای مواجهه با تغییرات جوی، از جمله پدیده «ال‌نینو» و بارش‌های پیش‌رو، با هدف صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح رضایت‌مندی مشترکان در اولویت برنامه‌های شرکت قرار گرفته است.