به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، راهبر بنیاد علوی در طرح ملی حبیب شهرستان نیشابور گفت: ۴۰ مسجد زیر پوشش طرح حبیب فعالیت می کنند و در مرحله نخست ۱۵ مسجد با محوریت روحانی و اولویت مناطق حاشیه‌شهر و کم‌ برخوردار انتخاب شدند و پس از یک سال و هفت ماه فعالیت، ۲۵ مسجد دیگر نیز به این مجموعه اضافه شده است.

حجت‌الاسلام هادی گرمابی افزود: طرح ملی حبیب در بنیاد علوی به صورت محله‌محور با مرکزیت و محوریت مسجد برنامه‌ریزی شده و در حیطه کودک، نوجوان، جوان و خانواده فعالیت‌های متناوب و قابل توجهی دارد.

وی ادامه داد: در مرحله اولیه، همه مساجدی که در حاشیه شهر و کم‌برخوردار بودند و همچنین برخی مساجد روستا‌هایی که روحانی داشتند، دعوت شدند؛ چرا که شرط اولیه ورود به این طرح، داشتن روحانی برای امامت مسجد است. روحانیون پس از مصاحبه‌های تخصصی با حضور نماینده بنیاد علوی و چند روحانی متخصص دیگر، از فیلتر‌های توانمندی عبور کردند و موقعیت مسجد نیز در نقشه جمعیتی شهر در نظر گرفته شد تا مساجد نزدیک به یکدیگر نباشند.

وی تأکید کرد: پس از شش ماه فعالیت، به هر مسجد حبیب اجازه داده می‌شود پنج مسجد دیگر را زیر پوشش خود بگیرد و کار به صورت شبکه‌ای ادامه یابد؛ مساجد اصلی به عنوان «مساجد شمس» و مساجد اقماری به عنوان «مسجد قمر» شناخته می‌شوند.

گرمابی گفت: در حال حاضر ۵۰۰ نوجوان در کل مساجد زیر پوشش، در کلاس‌های مختلف از جمله کلاس‌های اوقات فراغت، جبرانی و تقویتی دروس مدارس مشغول هستند. با توجه به مجازی شدن مدارس در ایام جنگ و افت تحصیلی دانش‌آموزان، از معلمان محله خواسته شد با استفاده از ظرفیت حسینیه‌ها و مساجد، کلاس‌های جبرانی ریاضی، زبان و فیزیک برگزار کنند که مساجد در این زمینه پیشرفت خوبی داشتند.

وی افزود: در زمینه هنر و توانمندی‌های شخصی نیز کلاس‌هایی مانند نقاشی، دست‌ورزی، رمان‌دوزی، پته‌دوزی و کار با چوب برگزار شده و فعالیت‌های قرآنی نیز با رویکرد ورود قرآن به زندگی مردم، نه صرفاً خواندن و حفظ کردن، شامل برنامه تدبر در قرآن، مفاهیم قرآن و قصه‌های قرآن برای کودک، نوجوان و خانواده تعریف شده است.

وی بیان کرد: چشم‌انداز این طرح برای هر مسجد سه سال برنامه‌ریزی شده تا مسجد به قله ترسیم‌شده در طرح ملی حبیب برسد و به شاخصه‌های مسجد در فراز انقلاب اسلامی با رهنمود‌های مقام معظم رهبری نزدیک‌تر شود. پس از سه سال، قصه کودک، نوجوان، خانواده و حتی اشتغال در آن مسجد محقق می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه اشتغال مساجد جدید پس از ۶ ماه آغاز می‌شود و وام‌های ۲۰۰ میلیونی با دستور ریاست محترم بنیاد علوی به طرح حبیب اختصاص یافته است. این وام‌ها بسیار ساده و ۲۴ ساعته آزاد می‌شود و نیازی به ضامن خاص ندارد؛ فقط با تأیید امام مسجد، هیئت امنا و مجری بنیاد، فوری پرداخت می‌شود.

گرمابی گفت: در بحث اشتغال‌زایی، تمام ظرفیت‌ها در یک محله وجود دارد؛ نجار، آهنگر، سوپرمارکت، صافکار، تعمیرکار، دکتر و معلم. در طرح حبیب از امامان مسجد خواسته شده دفتری به عنوان ظرفیت‌سنجی طراحی کنند تا ظرفیت‌های محله شناسایی شود. جوانان به سراغ این مشاغل فرستاده می‌شوند، آموزش می‌بینند و پس از تأیید صاحب کار، وام‌هایشان آزاد می‌شود تا خودشان شغلی سرپا کنند و زندگی تشکیل دهند.

او افزود: ما دست همکاری به سوی تمام نهاد‌های شهرستانی دراز می‌کنیم و به کمک و اطلاعات جمعیتی آنها نیاز داریم تا آنچه در طرح ملی حبیب برنامه‌ریزی شده، در کنار هم و با عشق و همدلی به ثمر برسد؛ چرا که حبیب از «حب» به معنای عشق و همدلی گرفته شده است.

وی ادامه داد: شهر‌های اقماری نیشابور به عنوان نیشابور بزرگ تحت پوشش طرح حبیب هستند و چهار شهرستان نیشابور بزرگ با راهبری این طرح اداره می‌شوند.