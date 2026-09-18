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مستند تلویزیونی «حافظ بوسنی» با روایتی از یک رویداد ماندگار تاریخی و پیوندهای عمیق فرهنگی میان ایران و بالکان، امروز جمعه ۲۷ شهریور از قاب شبکه خبر پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر مستند به بازخوانی داستانی کمتر شنیدهشده از سفر سال ۱۳۶۷ حضرت آیتالله خامنهای، رئیسجمهور وقت ایران، به یوگسلاوی و دیدار ایشان با دکتر «بچیر جاکا»، استاد برجسته زبان فارسی در دانشگاه سارایوو، میپردازد؛ دیداری کوتاه، اما پربار که سالها بعد، زمینهساز خلق و انتشار یکی از اثرگذارترین آثار ادبیات فارسی به زبان بوسنیایی شد و میراث آن تا امروز امتداد یافته است.
مستند «حافظ بوسنی» در دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در بوسنی و هرزگوین تولید شده و با پیگیری و اهتمام ادارهکل تأمین برنامه شبکه خبر، روز جمعه ساعت ۱۸:۳۵ روی آنتن شبکه خبر می رود.