به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این اثر مستند به بازخوانی داستانی کمتر شنیده‌شده از سفر سال ۱۳۶۷ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت ایران، به یوگسلاوی و دیدار ایشان با دکتر «بچیر جاکا»، استاد برجسته زبان فارسی در دانشگاه سارایوو، می‌پردازد؛ دیداری کوتاه، اما پربار که سال‌ها بعد، زمینه‌ساز خلق و انتشار یکی از اثرگذارترین آثار ادبیات فارسی به زبان بوسنیایی شد و میراث آن تا امروز امتداد یافته است.

مستند «حافظ بوسنی» در دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در بوسنی و هرزگوین تولید شده و با پیگیری و اهتمام اداره‌کل تأمین برنامه شبکه خبر، روز جمعه ساعت ۱۸:۳۵ روی آنتن شبکه خبر می رود.