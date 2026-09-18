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رییس پلیس راه خوزستان گفت: طی دو روز اخیر یک خودروی پژو با ۵۳۰ میلیون ریال و یک کامیونت با ۵۹۰میلیون ریال خلافی در محورهای خوزستان توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند گفت : در راستای اجرای قانون و برخورد با تخلفات حادثهساز، مأموران پلیس راه خرمشهر _ خوزستان، اقدام به توقیف یکدستگاه کامیونت با خلافی سنگین کردند.
وی افزود : این کامیونت در پلیس راه خرمشهر توسط تیم واحد گشتی با مبلغ خلافی ۵۹ میلیون تومان متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
رییس پلیس راه خوزستان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ دارای خلافی بالا در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت : تیمهای گشتی پلیس راه بهبهان گچساران حین کنترل تخلفات، این خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز متوقف کردند که پس از استعلام مشخص شد مبلغ ۵۳۰میلیون ریال خلافی پرداختنشده دارد که خودروی موصوف به نزدیکترین پارکینگ دلالت داده شد.
حسنوند تأکید کرد: تمامی خودروهایی که دارای خلافی بالای ۵۰ میلیون ریال بوده و دستور توقیف آنها در سامانه اجراییات ثبت شده باشد، بلافاصله متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.
رییس پلیس راه استان خوزستان در این خصوص اظهار داشت: تردد وسایل نقلیه با خلافی بالا، تهدیدی جدی برای ایمنی معابر است و پلیس در راستای تأمین امنیت جانی شهروندان، این خودروها را بدون هیچگونه اغماض متوقف خواهد کرد.
وی از رانندگان خواست پیش از رسیدن مبلغ خلافی به حد اعمال قانون، نسبت به پرداخت جرایم خود اقدام کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز تخلفات حادثهساز جلوگیری کنند.