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استاندار گیلان گفت: بزرگداشت این چهره ماندگار، تنها تجلیل از یک شخصیت علمی و ادبی نیست، بلکه بزرگداشت هویت فرهنگی ایران و پاسداشت زبان و ادب فارسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در مراسم بزرگداشت استاد دکتر محمد معین در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه، با گرامیداشت یاد و نام این چهره برجسته علمی و فرهنگی، گفت: استاد محمد معین از مفاخر ماندگار گیلان و از شخصیتهایی است که نام و آثار او با فرهنگ، ادب و زبان فارسی پیوندی عمیق دارد.
وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی استاد معین، افزود: بزرگان و مفاخر هر سرزمین بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آن جامعه هستند و معرفی ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و خدمات آنها به نسلهای جدید، وظیفهای فرهنگی و اجتماعی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه استاد معین تنها متعلق به یک شهر یا استان نیست، گفت: آثار و خدمات علمی این استاد فرهیخته، میراثی ارزشمند برای فرهنگ و ادب ایران اسلامی است و باید تلاش کنیم نسل جوان بیش از گذشته، با شخصیت، اندیشه و آثار این دانشمند گیلانی آشنا شود.
هادی حقشناس با تأکید بر ضرورت توجه به مفاخر علمی و فرهنگی گیلان، افزود: گیلان در طول تاریخ چهرههای بزرگی در عرصههای مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی به کشور معرفی کرده است و استاد محمد معین یکی از برجستهترین این شخصیتهاست.
وی گفت: اگر قرار است هویت فرهنگی و تاریخی گیلان به نسلهای آینده منتقل شود، باید از ظرفیت مدارس، دانشگاهها، کتاب، هنر، رسانه و برنامههای فرهنگی برای معرفی مفاخر استان استفاده کنیم.
استاندار گیلان گفت: بزرگداشت استاد معین نباید فقط به برگزاری یک مراسم محدود شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی آثار و اندیشههای این چهره ماندگار و آشنایی بیشتر جامعه، بهویژه نسل جوان، با میراث علمی و فرهنگی او باشد.
حقشناس با تأکید بر اینکه حفظ نام و آثار مفاخر، بخشی از صیانت از هویت فرهنگی جامعه است، گفت: معرفی درست شخصیتهایی همچون استاد محمد معین میتواند پیوند میان نسل امروز و میراث علمی و فرهنگی گذشته را تقویت کند.
محمد معین، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و از مفاخر علمی و فرهنگی ایران، در ۹ اردیبهشت ۱۲۹۷ در رشت متولد شد.
وی پس از تحصیلات دانشگاهی، به تدریس و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات فارسی پرداخت و سالها بهعنوان استاد دانشگاه تهران فعالیت کرد.
«فرهنگ فارسی معین» مهمترین اثر علمی اوست که از منابع شناختهشده زبان فارسی به شمار میرود.
دکتر معین همچنین در تدوین و تکمیل لغتنامه دهخدا نقش داشت و آثار و پژوهشهای متعددی در حوزه ادبیات فارسی از خود به یادگار گذاشت.
وی در ۱۳ تیر ۱۳۵۰ در تهران درگذشت و پیکرش در شهر آستانه اشرفیه، استان گیلان به خاک سپرده شد.