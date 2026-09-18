استاندار گیلان گفت: بزرگداشت این چهره ماندگار، تنها تجلیل از یک شخصیت علمی و ادبی نیست، بلکه بزرگداشت هویت فرهنگی ایران و پاسداشت زبان و ادب فارسی است.

مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه مراسم بزرگداشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در مراسم بزرگداشت استاد دکتر محمد معین در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه، با گرامیداشت یاد و نام این چهره برجسته علمی و فرهنگی، گفت: استاد محمد معین از مفاخر ماندگار گیلان و از شخصیت‌هایی است که نام و آثار او با فرهنگ، ادب و زبان فارسی پیوندی عمیق دارد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی استاد معین، افزود: بزرگان و مفاخر هر سرزمین بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی آن جامعه هستند و معرفی ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و خدمات آن‌ها به نسل‌های جدید، وظیفه‌ای فرهنگی و اجتماعی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه استاد معین تنها متعلق به یک شهر یا استان نیست، گفت: آثار و خدمات علمی این استاد فرهیخته، میراثی ارزشمند برای فرهنگ و ادب ایران اسلامی است و باید تلاش کنیم نسل جوان بیش از گذشته، با شخصیت، اندیشه و آثار این دانشمند گیلانی آشنا شود.

هادی حق‌شناس با تأکید بر ضرورت توجه به مفاخر علمی و فرهنگی گیلان، افزود: گیلان در طول تاریخ چهره‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی به کشور معرفی کرده است و استاد محمد معین یکی از برجسته‌ترین این شخصیت‌هاست.

وی گفت: اگر قرار است هویت فرهنگی و تاریخی گیلان به نسل‌های آینده منتقل شود، باید از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، کتاب، هنر، رسانه و برنامه‌های فرهنگی برای معرفی مفاخر استان استفاده کنیم.

استاندار گیلان گفت: بزرگداشت استاد معین نباید فقط به برگزاری یک مراسم محدود شود، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی آثار و اندیشه‌های این چهره ماندگار و آشنایی بیشتر جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با میراث علمی و فرهنگی او باشد.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه حفظ نام و آثار مفاخر، بخشی از صیانت از هویت فرهنگی جامعه است، گفت: معرفی درست شخصیت‌هایی همچون استاد محمد معین می‌تواند پیوند میان نسل امروز و میراث علمی و فرهنگی گذشته را تقویت کند.

محمد معین، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و از مفاخر علمی و فرهنگی ایران، در ۹ اردیبهشت ۱۲۹۷ در رشت متولد شد.

وی پس از تحصیلات دانشگاهی، به تدریس و پژوهش در حوزه زبان و ادبیات فارسی پرداخت و سال‌ها به‌عنوان استاد دانشگاه تهران فعالیت کرد.

«فرهنگ فارسی معین» مهم‌ترین اثر علمی اوست که از منابع شناخته‌شده زبان فارسی به شمار می‌رود.

دکتر معین همچنین در تدوین و تکمیل لغت‌نامه دهخدا نقش داشت و آثار و پژوهش‌های متعددی در حوزه ادبیات فارسی از خود به یادگار گذاشت.

وی در ۱۳ تیر ۱۳۵۰ در تهران درگذشت و پیکرش در شهر آستانه اشرفیه، استان گیلان به خاک سپرده شد.