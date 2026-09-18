هیئتی از سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور شرکت در رزمایش بین‌المللی «خزر ۲۰۲۶» و بازدید از مرکز کنترل و فرماندهی مدیریت بحران، وارد آستراخان شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آستاراخان، هیئت جمهوری اسلامی ایران در جریان حضور خود در محل برگزاری رزمایش، از بخش‌های مختلف عملیات امداد و نجات و مدیریت بحران بازدید کرد. در این رزمایش، سناریو‌های متنوعی از عملیات امدادی و مقابله با حوادث به اجرا درآمد که از جمله آنها می‌توان به امدادرسانی به شناور‌های حادثه‌دیده و اطفای حریق، مهار نشت سوخت و آلودگی نفتی، کنترل فوران نفت از خطوط آسیب‌دیده، مدیریت حوادث در سکو‌ها و دکل‌های نفتی، اطفای حریق جنگلی با استفاده از هواپیما و بالگرد، امدادرسانی به خودروی سقوط‌کرده در رودخانه و انتقال مصدوم با بالگرد، نجات افراد گرفتار در ساختمان‌های آسیب‌دیده و جست‌وجوی افراد مفقودشده در آوار با استفاده از سگ‌های امداد و نجات اشاره کرد.

یکی از بخش‌های قابل توجه این رزمایش، معرفی مرکز آموزش و شبیه‌سازی نجات خدمه بالگرد سقوط‌کرده در آب بود. این مجموعه با برخورداری از استخر مجهز به سامانه تولید موج و باد مصنوعی، شرایط واقعی حادثه سقوط بالگرد در آب را شبیه‌سازی کرده و نحوه نجات خدمه و انتقال آنان به محل امن را به‌صورت عملی به نمایش می‌گذارد.

در حاشیه برگزاری رزمایش، هیئت جمهوری اسلامی ایران با رؤسای هیئت‌های اعزامی قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه، همکاری‌های مشترک و تبادل تجربیات در حوزه مدیریت بحران گفت‌و‌گو کردند.

همچنین هیئت سازمان مدیریت بحران کشور در طول حضور خود در آستراخان از نمایشگاه عکس کودکان میناب و نمایشگاه عکس شهدای غیرنظامی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

رزمایش «خزر ۲۰۲۶» با حضور نمایندگان سازمان‌های مدیریت بحران کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان برگزار شد.

در حاشیه این رزمایش، هیئت جمهوری اسلامی ایران با وزیر مقابله با حوادث مترقبه فدراسیون روسیه نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در خصوص موضوعات مرتبط با همکاری‌های دو کشور در زمینه مدیریت بحران و امداد و نجات به تبادل نظر پرداخت.