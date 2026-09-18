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رئیسجمهور لبنان، گفت: امروز، لبنان درگیر جنگی ویرانگر است که مردمش بهای گزاف آن را میپردازند. تاکنون بیش از چهار هزار تن شهید شدهاند و شهرهای جنوب لبنان در معرض ویرانیهای سازمانیافته قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه آرتی عربی، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در سخنرانی خود در جریان نشست مقدماتی کنفرانس بینالمللی حمایت از ارتش و نیروهای امنیت داخلی در پاریس گفت: «کادر پزشکی، امدادگران، خبرنگاران، نهادهای دولتی و اماکن مذهبی نیز از تجاوزات اسرائیل در امان نیستند. این تجاوزات حتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را نیز شامل شده که این امر نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است. این فرصت ممکن است طولانی باقی نماند و بهرهبرداری درست از آنرا خواستار شد.
وی تصریح کرد که هدف، مدیریت یک بحران جدید نیست، بلکه استفاده از این لحظه برای قرار دادن لبنان در مسیری متفاوت بر پایه یک دولت قدرتمند و نهادهای کارآمد است؛ و دقیقاً در همین نقطه است که اهمیت ارتش لبنان و نیروهای امنیتی مشخص میشود. در کنار این واقعیت دردناک، امروزه ارادهای آشکار برای بازسازی دولت، بازیابی نقش نهادهای آن و پیشبرد اصلاحات مورد نیاز کشور وجود دارد؛ مسیری که دولت با تمام ارکان خود به آن متعهد است. همزمان، منطقه در حال تجربه تحولات عمیقی است که اگر با مدیریت درستی همراه شود، میتواند فرصتی برای ساخت واقعی متفاوت با آنچه در دهههای گذشته تجربه شده، فراهم کند. برای اولین بار، این اراده داخلی لبنان برای ساخت دولت، با حمایتهای منطقهای و بینالمللی همراه شده است.»
جوزف عون از عبدالله دوم، پادشاه اردن، برای این ابتکار عمل و نقشی که در گرد هم آوردن شرکا و تقویت هماهنگیها جهت حمایت از امنیت، ثبات و نهادهای قانونی لبنان ایفا میکند، قدردانی کرد. وی همچنین به نمایندگی از تمام لبنانیها، از امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه برای میزبانی از این نشست و ایستادگی همیشگی در کنار لبنان تشکر کرد و از تمامی کشورهای دوستِ حاضر در این نشست که در دشوارترین مراحل، پایبندی خود را به امنیت، ثبات و حاکمیت لبنان ثابت کردهاند، سپاسگزاری نمود.