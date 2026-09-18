نخستین همایش ملی نانوساختار‌های پیشرفته با محوریت بهره‌گیری از فناوریهای نوین برای رفع مسائل زیست‌محیطی، توسعه انرژی‌های پاک و دستیابی به آب و هوای سالم در دانشگاه بناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر این همایش گفت: در نخستین کنفرانس ملی نانوساختار‌های پیشرفته حدود ۲۰۷ مقاله علمی از سوی استادان، پژوهشگران و دانشجویان به دبیرخانه ارسال و ارائه شد و این مقالات در ۹ محور تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

زینب زینت‌لو افزود: هدف از برگزاری این کنفرانس، ایجاد زمینه برای تبادل دانش و تجربه میان پژوهشگران و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه نانوساختار‌های پیشرفته برای پاسخگویی به مسائل و نیاز‌های واقعی جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری نانو در حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: یکی از محور‌های مهم این رویداد، استفاده از دستاورد‌های علمی و فناوری‌های نوین برای کمک به رفع معضلات زیست‌محیطی، توسعه انرژی‌های پاک و حرکت به سمت آب و هوای سالم است.

دبیر همایش همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و مسائل واقعی جامعه تأکید کرد و گفت: برگزاری این کنفرانس می‌تواند نخستین گام برای حرکت از پژوهش و ارائه مقاله به سمت اجرای راهکار‌های علمی و عملی در حوزه محیط‌زیست باشد.

به گفته زینب زینت‌لو بهره‌گیری از نانوساختار‌های پیشرفته و فناوری‌های سبز می‌تواند در آینده زمینه ارائه راهکار‌های مؤثر برای کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت آب و هوا و استفاده بهینه از انرژی را فراهم کند.

در این رویداد همچنین بر تقویت ارتباط میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و تشکل‌های مردمی تأکید شد تا ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در مسیر حل مسائل زیست‌محیطی منطقه، استان و کشور به کار گرفته شود.

در این نشست فعالان و کنشگران حوزه محیط‌زیست شهرستان بناب نیز با طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های زیست‌محیطی منطقه را مطرح کردند و چاره‌اندیشی و ارائه راهکار‌های عملی را برای رفع این معضلات خواستار شدند. این رویداد، نشست مشترکی با کنشگران، فعالان محیط زیست و دوستدازان طبیعت از کارشناسان محیط زیست و استادان دانشگاه برای بررسی علمی و تخصصی این مشکلات و کمک به رفع تدریجی آنها تشکیل شود.

نخستین کنفرانس ملی نانوساختار‌های پیشرفته در دانشگاه بناب، با تمرکز بر پیوند علم و فناوری با نیاز‌های واقعی جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های علمی و فناورانه و تبدیل ایده‌ها و دستاورد‌های پژوهشی به راهکار‌های اجرایی برای داشتن هوای پاک، آب سالم و محیط زیست پایدار باشد برگزار شد.