استاندار خوزستان از اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت از لنج‌داران صیادی و تجاری هندیجان و بازگشت رونق اقتصادی و معیشتی به این منطقه خبر داد و بر افزایش مشوق‌ها، رفع موانع و حمایت از کسب‌وکار مردم تأکید کرد.

پیگیری برای احیای رونق اقتصادی و معیشتی هندیجان و حمایت از لنجداران

پیگیری برای احیای رونق اقتصادی و معیشتی هندیجان و حمایت از لنجداران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران صیادی و تجاری در هندیجان گفت: امروز همراه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، این جلسه را با حضور بخش‌های مختلف در هندیجان برگزار کردیم.

وی با اشاره به دو محور اصلی این جلسه افزود: بحث عمده‌ای که دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم این منطقه مرتبط است، لنج‌های صیادی و لنج‌های تجاری بود که به طور مستوفی مباحث آن مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

استاندار خوزستان با ابراز امیدواری از نتایج این جلسه تصریح کرد: امیدواریم با این تصمیمات و سازوکار‌هایی که طراحی خواهد شد، هندیجان بتواند به دوران رونق گذشته خود بازگردد و شرایطی ایجاد کنیم که بر تعداد لنج‌ها و شناور‌های منطقه افزوده شود.

موالی‌زاده با تأکید بر حمایت از معیشت مردم خاطرنشان کرد: باید مشوق‌ها را افزایش دهیم، موانع را برطرف کنیم و کسب‌وکار و معیشت مردم را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم؛ این جلسه اساساً با این هدف تشکیل و تصمیمات لازم در آن اتخاذ شد.

وی اظهار داشت: ان‌شاءالله شاهد این خواهیم بود که هندیجان بتواند رونق اقتصادی و تجاری خود را باز یابد و شرایط بهتری برای مردم این منطقه فراهم شود.