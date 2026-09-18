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استاندار خوزستان از اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت از لنجداران صیادی و تجاری هندیجان و بازگشت رونق اقتصادی و معیشتی به این منطقه خبر داد و بر افزایش مشوقها، رفع موانع و حمایت از کسبوکار مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در جلسه بررسی مشکلات لنجداران صیادی و تجاری در هندیجان گفت: امروز همراه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، این جلسه را با حضور بخشهای مختلف در هندیجان برگزار کردیم.
وی با اشاره به دو محور اصلی این جلسه افزود: بحث عمدهای که دقیقاً به اقتصاد و معیشت مردم این منطقه مرتبط است، لنجهای صیادی و لنجهای تجاری بود که به طور مستوفی مباحث آن مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
استاندار خوزستان با ابراز امیدواری از نتایج این جلسه تصریح کرد: امیدواریم با این تصمیمات و سازوکارهایی که طراحی خواهد شد، هندیجان بتواند به دوران رونق گذشته خود بازگردد و شرایطی ایجاد کنیم که بر تعداد لنجها و شناورهای منطقه افزوده شود.
موالیزاده با تأکید بر حمایت از معیشت مردم خاطرنشان کرد: باید مشوقها را افزایش دهیم، موانع را برطرف کنیم و کسبوکار و معیشت مردم را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم؛ این جلسه اساساً با این هدف تشکیل و تصمیمات لازم در آن اتخاذ شد.
وی اظهار داشت: انشاءالله شاهد این خواهیم بود که هندیجان بتواند رونق اقتصادی و تجاری خود را باز یابد و شرایط بهتری برای مردم این منطقه فراهم شود.