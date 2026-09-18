دکتر احمد محمودزاده با بیان اینکه تقریبا ۹۰ درصد شهریه مدارس در سامانه شهریه وجود دارد، گفت: ۵ درصد مدارس باقیمانده مربوط به مدارسی است که احتمال توقف یا تعطیلی دارند که مدارک خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند. وی تاکید کرد: شهریه مدارس با شهریه فوق‌برنامه و سایر فعالیت‌ها و همچنین فعالیت‌های آموزشگاهی باید جدا در نظر گرفته شود به طوریکه هزینه لباس فرم، غذا، سرویس ایاب ذهاب و اردو از شهریه جداست که با مصوبه انجمن اولیاء و مربیان تعیین و انجام می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما

رئیس سازمان مدارس غیردولتی به فعالیت‌های آموزشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: آموزش زبان خارجه جزو شهریه‌ مدرسه نیست و بلکه فعالیت‌ آموزشگاهی به شمار می رود و اگر دانش آموزی این نوع آموزش را در مدرسه هم ثبت‌نام نکند ممکن است در آموزشگاه ثبت نام و شهریه مربوطه را بپردازد.

محمودزاده درباره کف و سقف شهریه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ گفت: سقف شهریه مدارس غیردولتی کشور برای تهران است؛ این رقم برای دوره ابتدایی همراه با فوق برنامه ۱۷۲ میلیون، در متوسطه اول به همراه فوق برنامه ۲۰۰ میلیون تومان و در متوسطه دوم به همراه فوق برنامه ۲۲۰ میلیون تومان است که مدارس خاص هم مشمول این رقم می‌شوند.

او ادامه داد: والدین توجه داشته باشند که هنگام تفکیک شهریه، هزینه های مربوط به لباس، غذا، اردو، میان وعده و فعالیت‌های آموزشگاهی(زبان خارجه) را جداگانه در نظر بگیرند، اگر بیشتر از شهریه شهر و منطقه خودشان بود، تخلف را در سامانه ثبت و یا شکایت کنند. چرا که شهریه‌های مصوب اعلامی، شهریه مدارس به همراه فوق برنامه است لذا هزینه غذای روزانه و لباس و ... جداگانه محاسبه می‌شود. هدف از این تفکیک، آگاهی کامل خانواده‌ها از این موضوع است که چه خدماتی در قبال چه مبلغی دریافت می‌کنند.