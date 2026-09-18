همایش دوچرخه سواری کوهستان، با شرکت دوچرخه سواران آذربایجان شرقی و غربی در شهرستان مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این همایش برای هیجدهمین سال با شرکت ۹۰ نفر رکاب زن در مسیر مردق چای مراغه تا کوه سهند برگزار شد.

شرکت کنندگاه مثل هر سال درآخرین جمعه شهریور به مسافت ۵۰ کیلومتر از میدان راه آهن مراغه تا پای کوه سهند رکاب زند.

جوان‌ترین رکاب زن این همایش ۱۴ سال و مسن‌ترین آنها ۶۵ سال سن داشت. این همایش با هدف توسعه ورزش دوچرخه سواری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر برگزار شد.