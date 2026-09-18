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معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز «شعر و ادب فارسی» تأکید کرد: بر اساس وظیفهای آرمانساز؛ باید فارسی را پاس بداریم و در ترویج و رشد شعر و ادبیات فارسی در همه عرصهها بکوشیم و هر شخص و نهاد به سهم خود در این راه تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمود هاشمی با گرامیداشت یاد و نام استاد سید محمدحسین شهریار در پیام خود به مناسبت روز شعر و ادب فارسی آورده است: ادبیات کهن فارسی، گنجینه جهانی فرهنگ و تمدن، در همه آثار شفاهی و مکتوب فارسی؛ روایات حماسی و اساطیری تا داستانهای عاشقانه، فلسفی، عرفانی و ... را با هدف حکمتآفرینی به شیوههای شعر و نثر، شیوا و دلربا بیان میکند.
وی افزود : در پیشگاه این ظرفیت ادبی عظیم، شاعران و نویسندگان نامدار و مشهور در طول تاریخ ادبیات ایران گام به عرصه گذاشته و در این میان ادیبان و شاعرانی بزرگ مانند حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی، خیام و... از شهرتی جهانی برخوردار شده و جهانیان پای سخن ایشان نشستهاند و مفاهیم بلند حماسی و عرفانی و اخلاقی را بهره گرفتهاند.
در پیام معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی آمده است : شعر و ادبیات در دوران معاصر کشورمان بهویژه در دوران انقلاب اسلامی به اعتبار رویکرد فرهنگی و آرمانی انقلاب اسلامی، خوش درخشیده است و شاعران و ادیبان متعهد روایتگر ارزشهای آرمانیای بودهاند که به خون شهیدان و حماسه آزادگان و صبوری خانواده ایشان آراسته است. در اهمیت موضوع شعر و ادب فارسی، همین بس که رهبر شهید انقلاب اسلامی که خود مرد نامدار گستره شعرشناسی و کتابخوانی و نقد متون بودند، بارها از تأثیرگذاری شعر به عنوان ابزاری کارآمد برای تبلیغ ارزشها و باورهای دینی و انقلابی سخن گفتند و بر این موضوع تأکید داشتند و حتی از اهمیت زبان شاعرانه در جهاد تبیین سخن به میان آوردند تاجاییکه فرمودند: شعر بحمدالله در کشور ما به معنای واقعی کلمه نه فقط به معنای کمّیّت رو به پیشرفت و رو به اوج است؛ این را باید قدر دانست و باید دنبال کرد.
هاشمی در پیام خود افزوده است: امام شهید همچنین با روحیهای برخاسته از ایراندوستی، همیشه بر پاسداشت زبان فارسی هم تأکید داشتند و معتقد بودند که؛ زبان فارسی کاملاً دارد مظلوم واقع میشود، زبان فارسی زبان کششداری است، جزو زبانهایی است که میتواند توسعه پیدا کند، چون زبان ترکیبی است و ترکیبهای زیبا دارد که انسان برای بیانِ هیچ معنایی گیر نمیکند. معنای دقیق علمی، معنای دقیق روحی و هر مفهوم دقیق و ظریفی را با زبان فارسی میشود بیان کرد.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در پیام خود تأکید کرده است: پیرو آنچه رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید داشتند باید بدانیم و ببالیم که ادبیات و زبان فارسی از دیرباز یکی از زبانهای زنده و مطرح دنیا و زبان رسمی در ایران عزیز بوده است؛ بنابراین باید آن را پاس بداریم و در ترویج و رشد شعر و ادبیات فارسی در همه عرصههای تمدنی بکوشیم و هرکس و هر نهادی به سهم خود در این راه تلاش کند؛ چراکه با توجه به قدمت و گستردگی ادبیات فارسی در جهان اسلام، میتوان آن را از زوایای مختلف به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد رشدآفرینی ایرانی اسلامی مورد بررسی و دقت نظر قرار داد.
هاشمی در پیام خود عنوان کرده است: معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی به سهم خود و بنا بر مأموریتهای تعریف شده در دوره مدیریت جدید، به جد در این عرصه ورود کرده و از ۱۰ رشته موجود در حوزه ادبیات فارسی ، ۶ رشته آن را در مسیر بازنگری سرفصل دروس قرار داده و در این راه، رشته ادبیات حکمرانی نیز برای نخستین بار در حال تدوین است. این در حالی است که دانشگاه از نشریات علمی فعال و قوی هم در این حوزه برخوردار و گنجینهای از منابع پژوهشی زبانی و ادبی فراهم است. امیدواریم که در ساختار رسالت علمی و فرهنگی خود با بهکارگیری و عمل به منویات امام شهید در پاسداشت شعر و ادبیات فارسی در این عرصه گام برداریم و بر غنای این گنجینه جهانی بیفزاییم تا زبان فارسی پژواک گرم اندیشه و دانش و بینش فرهنگ ایرانی اسلامی ما در دوره نبردهای سرنوشتساز تمدنی باشد.