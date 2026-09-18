پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه گفت: تلاش میکنیم همزمان با آغاز سال تحصیلی، هیچ دانشآموزی بدون کتاب و هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی بینا پورجعفری، رئیس آموزش و پرورش دهدشت، گفت: این شهرستان دارای ۲۱ هزار و ۷۰۰ دانشآموز و هزار و ۱۰۰ معلم شاغل است که در ۳۸۰ مدرسه مشغول ارائه خدمات آموزشی هستند.
پور جعفری با اشاره به روند توزیع کتب درسی افزود: بیش از ۲۰۰ هزار جلد کتاب درسی برای دانشآموزان شهرستان کهگیلویه در نظر گرفته شده که فرآیند توزیع آن از ۲۱ شهریورماه آغاز شده است.
وی ادامه داد: تاکنون کتابهای مقاطع ابتدایی و متوسطه اول توزیع شده و روند تحویل کتاب به تعداد محدودی از مدارس باقیمانده نیز در حال انجام است.
بیناپورجعفری با بیان اینکه کتابهای مقطع متوسطه دوم نظری و فنی نیز آماده توزیع است، اظهار کرد: توزیع کتابهای این مقاطع از امروز و فردا آغاز خواهد شد.
وی همچنین درباره ساماندهی نیروی انسانی و صدور ابلاغ معلمان گفت: تاکنون بیش از ۸۵ درصد ابلاغهای فرهنگیان شهرستان صادر و تأیید نهایی شده و پیشبینی میکنیم طی دو تا سه روز آینده، ابلاغ سایر همکاران نیز تکمیل شود.
رئیس آموزش و پرورش دهدشت تأکید کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که در اول مهرماه هیچ معلمی بدون ابلاغ، هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ دانشآموزی بدون کتاب درسی نداشته باشیم.