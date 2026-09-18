به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اورژانس استان یزد، رئیس اورژانس استان یزد ضمن اعلام خبر مصدومیت ۲۰ نفر به دنبال سه حادثه ترافیکی از شب گذشته تا صبح امروز، گفت: در اولین حادثه که شامگاه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ در دوراهی بافق و در پی برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پراید وانت رخ داد، ۹ نفر مصدوم شدند.

دکتر جواد سهیلی افزود: در دومین حادثه که شب گذشته در محور ساغند به رباط پشت بادام و بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی ال نود با تریلی اتفاق افتاد، پنج نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: همچنین بامداد امروز، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، به دنبال برخورد دو دستگاه خودروی سواری به یکدیگر در چهارراه یزدباف یزد، شش نفر مصدوم شدند.

سهیلی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش هر سه حادثه ترافیکی، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حوادث اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه این سه حادثه ترافیکی فوتی نداشته است، یادآور شد: با توجه به روز‌های پایانی شهریورماه و افزایش سفرها، از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، از وقوع این حوادث جلوگیری کنند.