معاون استاندار تهران:
کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای تداوم تأمین آرد و نان و تأمین کالاهای اساسی در استان تهران، گفت: بیش از ۳۰ درصد نانواییهای استان تهران دوگانهسوز شدهاند و تأمین نان مردم متوقف نمیشود،همچنین هیچ کمبودی نیز در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حشمتالله عسگری، با تشریح اقدامات انجام شده برای تضمین استمرار تأمین نان در استان تهران، گفت: تلاش کردهایم اطمینان حاصل کنیم که آرد و نان مردم به صورت مستمر تأمین شود و در همین راستا بیش از ۳۰ درصد نانواییهای استان را دوگانهسوز کردهایم.
وی افزود: در صورتی که به هر دلیل با قطعی برق مواجه شویم، نان و آرد مردم نباید کمبودی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ادامه داد: در کنار این اقدام، سرمایهگذاری قابل توجهی نیز در کارخانههای نان صنعتی انجام شده است. در استان تهران چهار کارخانه بزرگ نان صنعتی داریم که در شرایطی که نانواییهای معمولی به هر دلیل امکان فعالیت نداشته باشند، میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز مردم به نان را تأمین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف آن انجام شده که مردم در حوزه تأمین آرد و نان با هیچ کمبودی مواجه نشوند.
عسگری درباره قیمت نان نیز گفت: قیمت نان اصلاح شده و پس از هماهنگی با اتحادیههای مربوطه، قیمتهای جدید ابلاغ و ارسال شده است.
وی افزود: هیچ عذری از نانواییها برای تخلف از قیمتهای ابلاغی و گرانفروشی پذیرفته نیست و با تخلفات برخورد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در ادامه درباره وضع تأمین گوشت و مرغ در استان تهران، نیز گفت: در حال حاضر دولت در حال خرید گوشت از بخش خصوصی است؛ چراکه قیمت مرغ و گوشت قرمز کاهش یافته و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش وارد بازار شده است.
عسگری افزود: طی چندین هفته گذشته دولت اقدام به خرید مرغ از بازار کرده است تا از جامعه مرغداران و فعالان این حوزه حمایت شوند. در واقع با توجه به کاهش قیمت، مرغ گرم از بازار خریداری و ذخیره میشود تا در ماههای آینده، امکان عرضه ذخایر وجود داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر مرغ کافی ذخیره شده است، گفت: علاوه بر مرغ، در حوزه نهادههای دامی نیز شرایط مناسبی داریم و بیش از یک میلیون تن نهاده در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و دامداران میتوانند نهاده مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عسگری یادآور شد : در حال حاضر خوشبختانه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی و نهادههای دامی در استان تهران وجود ندارد و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.