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فاطمه نانی زاد، شاعر درباره رهبر شهید انقلاب و پایمردی ملت مبعوث شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه نانی زاد، شاعر درباره رهبر شهید انقلاب و پایمردی ملت مبعوث شعری سروده است.
میرسد از سنگر فرماندهی فرمان او
همچنان هستیم با هم بر سر پیمان او
ما چه خوشبختیم با آقا معاصر بودهایم
میوزد عطر ظهور از سرخی دوران او
باز هم میدان به میدان ما حماسه ساختیم
خیره شد چشم جهان از غرش شیران او
آیههای مومنون تفسیر شد این روزها
اقتدا دارند مردم باز بر ایمان او
یاد باد آن صوت و لحنِ آیههای فتح و نصر
کی رود از خاطر ما خواندن قرآن او؟!
مژدهء پیروزی حق را نسیم آورده است
بیشتر از پیش غوغا میکند طوفان او
نیل میبلعد دوباره لشکر فرعون را
وعدهء حق را محقق میکند ایرانِ او
بهتر از جان بود و حالا در مسیر روشنش
عهد میبندیم یکبار دگر با جانِ او
ای شهیدانی که دورش حلقه میبندید! کاش-
جای ما هم بوسه بنشانید بر دستان او