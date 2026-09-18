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کتاب «پشت درهای یک هتل؛ از پذیرش تا مدیریت (راهنمای عملی هتلداری)» با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اردبیل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیین رونمایی از کتاب «پشت درهای یک هتل؛ از پذیرش تا مدیریت (راهنمای عملی هتلداری)» تالیف جعفر بذری، رییس جامعه هتلداران استان اردبیل و بازرس هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران روز پنجشنبه در حاشیه نشست محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشکلها و فعالان گردشگری در سرعین برگزار شد.
این کتاب حاصل نزدیک به سه دهه تجربه و فعالیت مستمر مولف در صنعت هتلداری استان اردبیل است که با هدف ثبت و انتقال بخشی از تجربههای عملی، چالشها و آموختههای حرفهای این حوزه به رشته تحریر درآمده است.
در این اثر تلاش شده تصویری کاربردی از فرآیندهای مختلف هتلداری از نخستین برخورد با میهمان در بخش پذیرش تا مدیریت مجموعه، حفظ کیفیت خدمات، رسیدگی به شکایتها، مدیریت بحران، هماهنگی میان بخشهای مختلف، نقش آموزش و نیروی انسانی ارائه شود.
مولف در این کتاب، هتلداری را فراتر از اداره یک ساختمان و ارائه خدمات اقامتی دانسته و بر اهمیت ایجاد تجربهای مطلوب و ماندگار برای میهمان تاکید کرده است.
بذری با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه فعالیت در صنعت هتلداری و حضور در تشکلهای حرفهای این حوزه، بخشی از تجربههای میدانی و مدیریتی خود را در اثر گردآوری کرده تا مورد استفاده مدیران، کارکنان، دانشجویان و علاقهمندان صنعت هتلداری قرار بگیرد.
وی در آیین رونمایی از کتاب با قدردانی از افرادی که در تالیف این اثر نقش داشتهاند، ابراز امیدواری کرد که این کتاب بتواند گامی در مسیر انتقال تجربه، آموزش نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات در صنعت هتلداری کشور باشد.
شرکت در دومین کنفرانس بینالمللی موزهها در دانشگاه محقق اردبیلی، افتتاح نخستین رویداد فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرعین و بازدید از طرحها و تاسیسات گردشگری و نشست با تشکلهای حرفهای و فعالان و سرمایهگذاران گردشگری استان در این شهر از دیگر برنامههای سفر ۲ روزه معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اردبیل بود.