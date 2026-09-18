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سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید با وجود قرار داشتن در شرایط جنگی، با مدیریت متمرکز بر منابع و استفاده از ذخایر سوخت مایع، از بروز بحران انرژی در کشور جلوگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به احتمال بروز چالش در تأمین گاز نیروگاهها در فصل سرد سال، تأکید کرد : کشور با وجود قرار داشتن در شرایط جنگی، باید با مدیریت متمرکز بر منابع و استفاده از ذخایر سوخت مایع، از بروز بحران انرژی جلوگیری کند.
حسینی با بیان اینکه حوزه انرژی از نقاط قوت و مؤلفههای قدرت کشور محسوب میشود، از سوءمدیریت و ضعف نظارت بهعنوان عوامل ایجاد چالش در این بخش یاد کرد.
وی افزود : در فصل زمستان، افزایش شدید مصرف گاز در بخشهای خانگی و تجاری میتواند میزان گاز تحویلی به نیروگاههای حرارتی را کاهش دهد؛ با این حال، استفاده از ذخایر سوخت مایع مانند نفتگاز و نفتکوره میتواند این شکاف را جبران کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به وضعیت شبکه برق، تصریح ک: اگرچه برخی بخشهای شبکه انتقال و توزیع در حوزه برق نیز تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند، اما با تلاشهای نیروهای اجرایی، مدیریت مصرف و بهینهسازی تجهیزات، میتوان از بروز خاموشیهای غیربرنامهریزیشده جلوگیری کرد.