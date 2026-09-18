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بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، روزهای جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید منجر به خیزش گرد و خاک میشود.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی کشور وقوع بارشهای پراکنده در سواحل دریای خزر و اردبیل و رگبارهای همراه با رعد و برق در برخی نقاط آذربایجان شرقی طی روزهای آتی پیشبینی کرد.
براساس پیش بینی کلی و نقشههای همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، در سه روز آینده در استانهای ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی میشود.
علاوه بر آن روز جمعه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و زنجان و روزهای شنبه و یکشنبه در شمال استانهای آذربایجانهای غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی میشود.
روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود.
طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود.
همچنین دمای هوا تهران طی این بازه زمانی بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.