بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی، روز‌های جمعه و شنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید منجر به خیزش گرد و خاک می‌شود.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی کشور وقوع بارش‌های پراکنده در سواحل دریای خزر و اردبیل و رگبار‌های همراه با رعد و برق در برخی نقاط آذربایجان شرقی طی روز‌های آتی پیش‌بینی کرد.

براساس پیش بینی کلی و نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، در سه روز آینده در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

علاوه بر آن روز جمعه در برخی نقاط آذربایجان شرقی و زنجان و روز‌های شنبه و یکشنبه در شمال استان‌های آذربایجان‌های غربی و شرقی در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

روز‌های جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده وضعیت جوی تهران صاف، همراه با وزش باد، افزایش ابر و افزایش سرعت باد خواهد بود.

همچنین دمای هوا تهران طی این بازه زمانی بین ۲۱ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.