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سردخانه ۱۰ هزار تُنی ارسباران در شهرستان اهر آذربایجان شرقی یک ظرفیت موقوفه برای ساختن آیندهای آبادتر محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این سردخانه نمادی از پیوند وقف، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی، زیرساخت پیشرفته برای حفظ محصولات، کاهش ضایعات و رونق تولید و اشتغال در منطقه گام مهمی در مسیر آبادانی ارسباران و تحقق نیت واقفان است.
با بهرهبرداری از بزرگترین سردخانه ۲ مداره آمونیاکی موقوفه شهرستان اهر امکان نگهداری و عرضه مناسب محصولات باغداران فراهم شده است.