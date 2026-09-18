به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این سردخانه نمادی از پیوند وقف، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، زیرساخت پیشرفته برای حفظ محصولات، کاهش ضایعات و رونق تولید و اشتغال در منطقه گام مهمی در مسیر آبادانی ارسباران و تحقق نیت واقفان است.

با بهره‌برداری از بزرگترین سردخانه ۲ مداره آمونیاکی موقوفه شهرستان اهر امکان نگهداری و عرضه مناسب محصولات باغداران فراهم شده است.