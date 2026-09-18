کارشناس هواشناسی قزوین از تداوم آسمان صاف و آفتابی و وزش باد‌های نسبتاً شدید در استان از فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، پایداری جو در چند روز آینده ادامه دارد و آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.

وی افزود: از فردا تا دوشنبه، وزش باد‌های نسبتاً شدید پدیده غالب جوی در استان است که در مناطق غربی به دلیل وزش باد‌های غربی و جنوب‌غربی شدت بیشتری خواهد داشت.

به گفته بهروزی، دمای هوا فردا، شنبه، تغییر محسوسی نسبت به امروز نخواهد داشت، اما برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و هوای استان اندکی خنک‌تر خواهد شد.