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کارشناس هواشناسی قزوین از تداوم آسمان صاف و آفتابی و وزش بادهای نسبتاً شدید در استان از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، پایداری جو در چند روز آینده ادامه دارد و آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود.
وی افزود: از فردا تا دوشنبه، وزش بادهای نسبتاً شدید پدیده غالب جوی در استان است که در مناطق غربی به دلیل وزش بادهای غربی و جنوبغربی شدت بیشتری خواهد داشت.
به گفته بهروزی، دمای هوا فردا، شنبه، تغییر محسوسی نسبت به امروز نخواهد داشت، اما برای روزهای یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود و هوای استان اندکی خنکتر خواهد شد.