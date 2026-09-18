معاون بنیاد امور بیماری‌های خاص کشور در بازدید از بیمارستان ولایت گرمی مغان ضمن بررسی وضعیت بخش دیالیز و روند ارائه خدمات به بیماران، از پیگیری تامین یک دستگاه دیالیز و تعدادی تخت و تشک جدید برای این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، معاون بنیاد امور بیماری‌های خاص کشور روز پنجشنبه به همراه هیأت همراه با حضور در بیمارستان ولایت گرمی، از بخش دیالیز بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت تجهیزات، امکانات و مسائل این بخش قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مسئولان بیمارستان و کارکنان بخش دیالیز، نیاز‌ها و مشکلات موجود را مطرح کردند و وضعیت تجهیزات و امکانات مورد بررسی قرار گرفت.

تامین یک دستگاه دیالیز و تعدادی تخت و تشک جدید برای بخش دیالیز بیمارستان ولایت گرمی در جریان بازدید در دستور پیگیری قرار گرفت.