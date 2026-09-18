تهران برای بارشهای پاییزی آماده است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره آمادگی تهران برای مواجهه با بارشهای پاییزی، گفت: اگر میزان بارندگی در حد معمول باشد، زیرساختهای موجود میتواند روانآبها را به خوبی هدایت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مهدی پیرهادی ، با اشاره به پیشبینی کارشناسان سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارشهای مناسب در پاییز امسال، گفت: امیدواریم این پیشبینی محقق شود و شاهد نزول بارشهای مناسب در تهران باشیم. تمام کانالهای زیرسطحی شهر تهران دستورالعمل مشخصی برای لایروبی دارند و باید پیش از آغاز فصل بارش، پاکسازی شوند. این اقدامات به صورت سیستماتیک و با بهرهگیری از توان علمی و فنی نیروهای خدمات شهری انجام میشود.
پیرهادی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این فعالیتها در زیر زمین انجام میشود و به همین دلیل کمتر در معرض دید شهروندان قرار دارد، اما کار بسیار ارزشمندی است. حجم زیادی از زبالههای حجیم در کانالهای زیرسطحی جمع میشود که نیروهای خدمات شهری اقدام به جمعآوری آنها میکنند. شهرداری باید عملیات لایروی کانالها، مسیلها، کانیها و جویها را در دستور کار قرار دهد و تا مسیرهای عبور روانآب و سیلاب باز و آماده باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری، گفت: در سالهای گذشته مستندات و فیلمهایی از این اقدامات تهیه شده که نشان میدهد نیروهای خدمات شهری برای جمعآوری برخی زبالههای حجیم و پاکسازی مسیرهای آب با چه دشواریهایی مواجه هستند. امیدواریم این اقدامات بیشتر به شهروندان نشان داده شود تا اهمیت موضوع برای آنها روشن شود.
وی با تأکید بر نقش شهروندان در جلوگیری از انسداد مسیرهای آب، افزود: شهروندان باید برای تخلیه و دفع زبالههای حجیم، محلهایی را که شهرداری مشخص کرده انتخاب کنند و از رها کردن زباله در نقاط دیگر خودداری کنند، چراکه این موضوع مشکلات زیادی برای جمعآوری ایجاد کرده و در نهایت میتواند کیفیت خدماترسانی در شهر را کاهش دهد.
پیرهادی درباره آمادگی تهران برای مواجهه با بارشهای پاییزی نیز گفت: اگر میزان بارندگی در حد معمول باشد، زیرساختهای موجود میتواند روانآبها را به خوبی هدایت کند، اما اگر با بارشی خارج از شرایط عادی و یک پدیده استثنایی مواجه شویم، طبیعتاً نیازمند تمهیدات ویژه خواهیم بود.زیرساختهای شهر تهران باید برای حجم بارندگی پیشبینی شده آماده شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای اقدامات ایمنی در خارج از محدوده شهری تهران، بیان کرد: در موضوع سیلاب و سیلبندها، بخشی از مسئولیتها خارج از محدوده شهر تهران قرار دارد و دستگاههایی مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت نیرو در این زمینه مسئولیت دارند. هرچند از نظر اکولوژیکی، حوزه آبریز و سفره آب تهران یک مجموعه به همپیوسته است، اما از نظر تقسیم وظایف اداری، دستگاههای مختلف مسئولیتهایی برعهده دارند و تلاش کردهایم این موضوعات با همکاری میان دستگاهی دنبال شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره اقدامات شرکت خاکریز آب نیز گفت: شرکت خاکریز آب متولی توسعه تونلها و کانالهای زیرسطحی شهر تهران است و تاکنون حدود ۵۳۰ کیلومتر از این شبکه احداث و در حال بهرهبرداری است. این شبکه وظیفه هدایت آبهای سطحی را برعهده دارد تا از ایجاد آب گرفتگی و طغیان در معابر و نقاط مختلف شهر جلوگیری شود. در سالهای گذشته نیز شاهد بارشهای سنگین بودهایم و این کانالها توانستهاند حجم قابل توجهی از آب را بهغخوبی هدایت کنند و مانع بروز مشکلات جدی در شهر شوند.
پیرهادی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در حوزه آب و محیط زیست تهران، گفت: در این دوره مدیریت شهری تلاش شده است مجموعههای مرتبط با آب و فاضلاب و سایر دستگاههای مسئول، هماهنگتر عمل کنند تا مشکلات زیستمحیطی شهر کاهش پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع نفوذپذیری سطوح شهری و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، افزود: یکی از موضوعات مهمی که مطرح شده، افزایش سطوح بتنی و آسفالتی در تهران و کاهش امکان تغذیه سفرههای آب زیرزمینی است. در همین راستا، مصوبهای برای استفاده از مصالح و بسترهای نفوذپذیر در ساختوسازها به تصویب رسیده که ساختوسازهای شخصی، طرحهای عمرانی و فضاهای عمومی را در برمیگیرد. در این راستا تلاش شده آییننامههای لازم تدوین شود و از مصالح متخلخل و تراوا استفاده شود تا آب حاصل از بارندگی بتواند به زمین نفوذ کرده و امکان تغذیه سفرههای زیرزمینی فراهم شود.
وی تأکید کرد: در کنار اقدامات مدیریت شهری، آگاهی و همراهی شهروندان نیز اهمیت زیادی دارد. اگر تمام عرصههای شهر با بتن و آسفالت پوشانده شود، امکان تغذیه طبیعی زمین کاهش پیدا میکند و میتواند در آینده مشکلاتی برای سفرههای آب زیرزمینی ایجاد کند.
پیرهادی بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب را از دیگر اقدامات مهم در این حوزه دانست و گفت: هر میزان که بتوانیم از پساب و آب بازچرخانی شده استفاده کنیم، برداشت از منابع آب زیرزمینی، چاهها و قنوات کاهش پیدا میکند و این موضوع میتواند به بهبود وضعیت سفرههای آب زیرزمینی کمک کند.
وی افزود: تحقق این موضوع نیازمند همکاری همه ارگانها، سازمانها و دستگاههاست و شورای شهر تهران نیز تلاش میکند مجموعههای مرتبط را در کنار یکدیگر قرار دهد تا همکاری لازم در این زمینه شکل بگیرد. این اقدامات از نظر حفظ منابع آبی و بهبود شرایط محیط زیستی تهران اهمیت زیادی دارد.