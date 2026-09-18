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پس از انجام مراسم قرعهکشی ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز جمعه ۲۷ شهریور به وقت محلی (ناگویا ژاپن) از ساعت ۱۰ جلسه فنی و مراسم قرعهکشی رقابتهای ووشو بیستمین دوره بازیهای آسیایی در محل سالن همایشهای ناگویا با حضور سرمربیان تیمهای ملی ووشو پسران و دختران کشورمان برگزار شد و طی آن، نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند.
بر این اساس در وزن ۵۲- دختران، سوگند سینکایی در گام نخست با آپارا از هند مبارزه میدهد و دیانا رحیمی نیز در وزن ۶۰- با ژیائو ژانگ از چین مصاف خواهد داشت.
در تیم پسران نیز مهدی کرمانی در وزن ۶۰- به مصاف عبدالحمید عادلاف از ازبکستان میرود، شجاع پناهی در وزن شلوغ ۶۵- با قرعه استراحت در مرحله اول مواجه شده و در مرحله دوم حضرت اوزگلدیف از ترکمنستان را در پیش خواهد داشت، در وزن ۷۰- نیز عرفان محرمی یاتلام چئونگ از هنگکنگ را در پیش دارد و در وزن ۷۵- نیز سیدسهیل موسوی با ویکرانت بالیان هندی مبارزه خواهد داشت.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات، ملیپوشان ایران در دو بخش تالو از صبح روز یکشنبه - ۲۹ شهریور و ۲۰ سپتامبر و ساندا از عصر همان روز مسابقات خود را شروع میکنند.