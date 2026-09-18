پخش زنده
امروز: -
محمدامین ابراهیمزاده، مهدی نکویی و پوریا محمدخانی به عنوان داور در مسابقات لیگ مناطق زیر ۱۵ سال فوتسال کشور در ساوه استان مرکزی به قضاوت خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدامین ابراهیمزاده، مهدی نکویی و پوریا محمدخانی به عنوان داور در مسابقات لیگ مناطق زیر ۱۵ سال فوتسال کشور در ساوه استان مرکزی به قضاوت خواهند پرداخت. همچنین سعید نکویی به عنوان نماینده فدراسیون در این رقابتها به میزبانی کاشان حضور خواهد داشت.
این مسابقات از ۲۵ تا ۲۹ شهریور برگزار میشوند.