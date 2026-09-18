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رئیس دانشگاه شهید بهشتی، نقش معاونت علمی و فناوری را به عنوان موتور محرک تبدیل دستاوردهای رباتیک به اقتصاد دانشبنیان تعیینکننده خواند و گفت: وظیفه اصلی این نهاد، فراتر از برگزاری مسابقات، ایجادِ پل ارتباطی میان این دستاوردهای فناورانه و بدنه صنعت کشور برای حل مسائل واقعی جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمودرضا آقامیری در حاشیه بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ، این رویداد را فرصتی راهبردی برای «تمرین آینده» توسط دانشآموزان و دانشجویان دانست.
وی ضمن ابراز خرسندی از هیجان و تلاش شرکتکنندگان، افزود : این مسابقات بستر مهمی است تا دانشآموزان و دانشجویان نه تنها توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند، بلکه تصویری روشن از آینده و مسیر شغلی خود در دنیای رباتیک ترسیم کنند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ، برگزاری نمایشگاه در این حجم و کیفیت را «کاری بزرگ» برشمرد و از معاونت علمی و فناوری بابت فراهمسازی این فرصت قدردانی کرد. او همچنین از مشارکت فعال دانشگاه شهید بهشتی با سه تیم در بخشهای دانشجویی و دانشگاهی خبر داد.
آقامیری بر ضرورت بازتعریف رسالت معاونت علمی و فناوری تأکید کرد و افزود: معاونت علمی ، صرفاً یک نهاد حمایتکننده نیست؛ بلکه موتور محرک و پیشران اقتصاد دانشبنیان است. ما نباید به برگزاری مسابقات بسنده کنیم. اقتصاد امروز جهان و بخش مهمی از صنعت ما، به شدت به رباتیک وابسته است و این حوزه نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و هدفمند است.
وی گفت : معاونت علمی باید در دو جبهه عمل کند؛ هم در مسیر توسعه علم و فناوری گام بردارد و هم در آن سوی ماجرا، بسترهای لازم برای اقتصاد دانشبنیان را فراهم کند . وظیفه دانشگاه نیز در این میان، پیوند دادن دستاوردهای این مسابقات به حل مسائل واقعی صنعت و جامعه است. ما باید زمینهای فراهم کنیم که دانشجویانِ امروز، نیازهای صنعت را شناسایی کرده و برای آن راهحل ارائه دهند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تمرکز ویژه کشور بر هوش مصنوعی، ابراز امیدواری کرد: این تلاشها به توازن در توسعه منجر شود.
آقامیری افزود : امیدوارم تلاشهای ما در حوزه هوش مصنوعی، بر بحث اصلی و سختافزاری رباتیک ما سایه نیندازد و منجر به شکوفایی در هر دو بخش شود.
بیستمین دوره از رویداد ربوکاپ آزاد ایران از چهارشنبه ۲۵ شهریورماه در مصلای تهران آغاز شده است و تا امروز جمعه ۲۷ شهریور ادامه دارد.