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امیررضا مرادی، نماینده چهارمحال و بختیاری، در رقابتهای انتخابی تیم ملی وزنهبرداری جوانان کشور در دسته ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب دو نشان نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در ادامه رقابتهای انتخابی تیم ملی وزنهبرداری جوانان، امیررضا مرادی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با ثبت مجموع ۳۴۷ کیلوگرم، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و موفق شد نشان نقره حرکت دوضرب و نشان نقره مجموع را از آن خود کند.
مرادی با این نتیجه، بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای وزنهبرداری چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی به نمایش گذاشت و نام استان را در جمع مدعیان این رقابتها مطرح کرد.