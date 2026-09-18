امیررضا مرادی، نماینده چهارمحال و بختیاری، در رقابت‌های انتخابی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشور در دسته ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب دو نشان نقره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در ادامه رقابت‌های انتخابی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان، امیررضا مرادی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با ثبت مجموع ۳۴۷ کیلوگرم، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و موفق شد نشان نقره حرکت دوضرب و نشان نقره مجموع را از آن خود کند.

مرادی با این نتیجه، بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای وزنه‌برداری چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی به نمایش گذاشت و نام استان را در جمع مدعیان این رقابت‌ها مطرح کرد.