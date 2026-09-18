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نماینده مردم شیراز و زرقان، با اشاره به ظرفیتهای «منطقه ویژه سلامت»، استان فارس را دارای ظرفیت تبدیل شدن به مرکز اصلی تولید دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت در منطقه دانست و بر ضرورت ورود جدیتر جامعه پزشکی به حوزه سرمایهگذاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در آیین بزرگداشت مقام پزشک با اشاره به ظرفیتهای «منطقه ویژه سلامت»، استان فارس را دارای ظرفیت های تبدیل شدن به مرکز اصلی تولید دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت در منطقه دانست و بر ضرورت ورود جدیتر جامعه پزشکی به حوزه سرمایهگذاری تأکید کرد.
جعفر قادری با اشاره به جایگاه بینالمللی استان فارس در حوزه پزشکی، اعلام کرد : منطقه ویژه سلامت و منطقه ویژه دانشگاهی در شیراز، بهعنوان سایتهای دوم و سوم منطقه ویژه اقتصادی، بستری بیبدیل برای جذب سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و درمان فراهم کرده است.
وی افزود : بهرهمندی از مزایای قانونی مناطق ویژه، از جمله معافیتهای گمرکی، میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران بزرگ را برای اجرای طرحهای کلان سلامت فراهم کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق استان در ساخت بیمارستانهای خیریه، پیشنهاد داد که میتوان با تلفیق تخصص پزشکان و سرمایههای مردمی، بیمارستانهایی کاملاً بهروز و مجهز ایجاد کرد تا زمینه حضور موفق فارس در بازار گردشگری سلامت کشورهای منطقه فراهم شود.