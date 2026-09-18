حضور حماسی مردم استان در خیابان به ۲۰۱ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمعات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مبعوث و ولایتمدار، ۲۰۱ شب است که با حضور معنادار خود، محاسبات دشمن را برهم زده‌اند، دشمنی که به خیال باطل انفعال ایرانیان برنامه ریزی کرده بود ولی حالا می‌بیند با مردمی مستحکم و مقتدر روبروست.

مردم در سراسر استان، این شب‌ها پرچمدار عزت و اقتدار و افتخارند. آنان از اقتدار نیرو‌های مسلح، روحیه میگیرند و با حضور خود به این جان برکفان، روحیه می‌بخشند