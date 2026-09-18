در راستای تشدید گشت و کنترل و برخورد با متخلفان شکار غیرمجاز، مأموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان‌های پلدختر و معمولان موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان زیست‌محیطی و کشف لاشه‌های گراز وحشی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در شهرستان پلدختر، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل در حوزه استحفاظی، یک متخلف زیست‌محیطی را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس گراز وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

همچنین در شهرستان معمولان، در پی رصد و پایش اطلاعاتی یگان حفاظت مبنی بر فعالیت فردی که اقدام به شکار غیرمجاز گراز وحشی و فروش آن در شهرهای مجاور می‌کرد، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

در ادامه، با هماهنگی و اخذ دستور قضایی از رئیس دادگاه شهرستان معمولان و با همکاری فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت، عملیات بازرسی از منزل متخلف با رعایت کامل ضوابط و تشریفات قانونی انجام شد که در جریان آن، دو لاشه گراز وحشی شکارشده و یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه و تکمیل مستندات، به همراه ادوات و اقلام کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

حفاظت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از شکار غیرمجاز از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان است و برخورد با متخلفان زیست محیطی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت.