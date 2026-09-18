نمایشگاهی در یاسوج با تمرکز بر عرضه ملزومات دانشآموزی
نمایشگاه پاییزه شهر یاسوج با هدف تنظیم بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام باکیفیت و قیمت مناسب در آستانه سال تحصیلی جدید، راه اندازی شده است.
الهی با اشاره به تنوع محصولات ارائهشده در این نمایشگاه افزود: با برنامهریزی صورت گرفته، تلاش شد تمامی اقلام مورد نیاز دانشآموزان و خانوادهها از جمله نوشتافزار، کیف، کفش، پوشاک و سایر مایحتاج عمومی در این نمایشگاه گنجانده شود تا نیازهای ایام بازگشایی مدارس به شکل مطلوبتری تامین شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر حضور فعال تولیدکنندگان در این نمایشگاه تصریح کرد: بخش قابل توجهی از عرضه کنندگان حاضر در نمایشگاه تولیدکننده هستند و عرضه مستقیم کالا توسط تولیدکننده در این فضا، نقش موثری در کاهش واسطهگری و مدیریت قیمتها برای مصرفکنندگان خواهد داشت.
الهی بیان کرد: این نمایشگاه که به عنوان پل ارتباطی میان عرضه و تقاضا عمل میکند، بستری را فراهم کرده تا خانوادهها بتوانند مایحتاج ضروری خود را با شرایط بهتری تهیه کنند.